Генпрокуратура начала проверку китайских грузовиков Shacman

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России начала внеплановую проверку ООО «Шакман Моторс», компании, представляющей в России китайскую коммерческую технику Shacman. Проверка продлится с 6 по 19 февраля, передает журнал «Авто.ру».

Как сообщает профильный ресурс, причиной проверки стали «сведения о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда».

Основанием для проверки послужило письмо Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), направленное в ЦМТУ Росстандарта 20 декабря прошлого года. В письме утверждается, что выпущенные в обращение транспортные средства Shacman типа SX32586 категории N3G не соответствуют требованиям техрегламента «О безопасности колесных транспортных транспортных средств».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди претензий к грузовику Shacman SX32586 названы:

слабая конструкция заднего противоподкатного и бокового защитного устройства;

сильный шум;

слабое торможение;

тихий и неразборчивый звук при работе ГЛОНАСС.

Недочеты были подтверждены испытаниями на полигоне НАМИ. При этом, как отмечается, одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель было выдано и продолжает действовать. Генпрокуратура считает, что Shacman SX32586 имеет конструктивные недостатки, которые могут представлять угрозу для здоровья и жизни граждан.

В Национальном автомобильном союзе (НАС), который стал одним из инициаторов проверки, заявили, что проблемы с сертификацией китайских грузовиков известны давно. Ранее НАС требовал проверить кроссоверы марки Changan после резонансного ДТП.

Результаты проверки Генпрокуратуры могут привести к приостановке продаж и отзыву уже реализованных автомобилей Shacman SX32586 в случае выявления нарушений требований безопасности.

Рената Валеева