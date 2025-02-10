«Кинопоиск» экранизирует серию романов Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.»

Режиссером проекта стал театральный постановщик и кинематографист Василий Бархатов

«Кинопоиск» объявил о начале работы над экранизацией культового цикла Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.». Режиссером проекта стал театральный постановщик и кинематографист Василий Бархатов. Производством занимается студия Gala Production в партнерстве с «Плюс Студией». Создатели сериала обещают, что это будет один из самых технологически сложных проектов в истории российской индустрии.

«Трансгуманизм Inc.» — серия из четырех романов Виктора Пелевина, которые посвящены вопросам бессмертия, власти и технологий. В центре сюжета — мир будущего, где самые состоятельные люди получили возможность сохранять сознание после смерти, перенося свой мозг в специализированные хранилища. Однако истинные хозяева этого нового порядка остаются в тени, управляя миром с позиций, недоступных простым смертным.

Рецензию на роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» читайте здесь.

Права на экранизацию были приобретены в 2023 году, после чего началась масштабная подготовительная работа. Весь 2025 год будет посвящен созданию визуального мира сериала: больше внимания будет уделено компьютерной графике и использованию передовых технологий, включая искусственный интеллект, который уже становится важным инструментом в руках художников и дизайнеров. Эксперты отмечают, что столь длительный подготовительный период — редкость для современной индустрии, но в этом случае он необходим для создания высококачественного проекта, способного передать атмосферу произведения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Режиссер Василий Бархатов известен работами в театре и кино. Он номинировался на премию «Золотая маска» и ставил спектакли для крупнейших площадок, включая Большой театр, Мариинку и Венскую камерную оперу. В кино он дебютировал с картиной «Атомный Иван», а также работал над сериалом «С нуля». Сценарий к «Трансгуманизму Inc.» Бархатов написал в соавторстве с Анной Борисовой, с которой ранее сотрудничал.

Проект включает шесть эпизодов, и его создание требует комплексного подхода. Эксперты отмечают, что экранизация Пелевина — сложная задача, которая требует внимания к деталям, кропотливой проработки персонажей и нестандартных решений. В команде собраны опытные специалисты, для которых этот проект не только профессиональный вызов, но и возможность перенести на экран один из самых значимых литературных миров современной российской фантастики.

По словам создателей, сериал будет интересен как преданным поклонникам Виктора Пелевина, так и широкой аудитории, знакомой с его произведениями по популярным книгам. В 2023 году роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» стал самым читаемым среди подписчиков «Яндекс Плюса», а в 2024-м «Круть» возглавила топ продаж в онлайн-библиотеках. А вот точная дата премьеры пока не объявлена.

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Екатерина Петрова