Песков подтвердил визит Путина в Китай на годовщину победы над Японией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в настоящий момент ведется подготовка к контактам и возможной поездке президента Владимира Путина в Китай в сентябре, приуроченной к годовщине победы Китая над Японией во Второй мировой войне.



— Мы придаем взаимно огромное значение для этих дат. И для, собственно, памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями. И для наших двухсторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся, — отметил Песков, подчеркивая значимость этих дат для обеих стран.

Ранее посол России в Пекине Игорь Моргулов сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение посетить Москву 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Рената Валеева