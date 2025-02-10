В Кировском районе Казани временно отключат воду из-за аварийных работ на водопроводе

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С 01:00 12 февраля до 09:00 14 февраля 2025 года жители Кировского района Казани столкнутся с отключением водоснабжения. Это связано с подключением аварийного участка водопровода по улице Боевой к централизованным сетям. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Также в Вахитовском и Приволжском районах возможны перебои в подаче воды и слабый напор. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к временным неудобствам и запастись необходимым количеством воды.

Воду отключат на следующих улицах:

улицы Карбышева и Ак. Парина;

улица Фучика;

Ферма-2.

С расписанием работ можно ознакомиться тут.

Анастасия Фартыгина