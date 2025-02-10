В Казани приостановили деятельность стоматологической клиники из-за санитарных нарушений

Фото: Динар Фатыхов

Судом было принято решение о временном прекращении медицинской деятельности ООО «Семейный стоматолог» в Казани на срок 60 суток. Это решение стало результатом плановой проверки, проведенной специалистами Управления Роспотребнадзора Татарстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки были выявлены значительные нарушения санитарного законодательства. В частности, в стоматологической организации отсутствовали необходимые помещения, такие как вестибюльная группа и туалет. Кроме того, кабинеты не были размещены в отдельном блоке, а гардероб для верхней одежды пациентов находился в кабинете приема врача, где проводилось лечение и стерилизация инструментов.

Эти недостатки привели к несоответствию требованиям к поточности технологических процессов обработки оборудования и материалов. Также были отмечены дефекты отделки помещений, а инженерные коммуникации водоснабжения и водоотведения не были проложены в закрытых коробах. Используемая мебель имела ненадлежащее покрытие, а элементы потолков не были зафиксированы, что создавало риск их сдвига.

В связи с выявленными нарушениями на юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, а кабинет приема врача был опечатан.

Анастасия Фартыгина