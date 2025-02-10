Рашид Рахимов озвучил трансферные планы «Рубина» на конец зимы

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о трансферных планах казанского клуба на конец зимы. По словам рулевого, казанцам необходимо усилить две позиции.

— Новички нам нужны, но пока конкретики нет. Нужно укрепить, как минимум две позиции. Уход игроков? Потерять можно всегда, но главное найти кого-то взамен, — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее некоторые источники сообщали, что приоритетным для усиления казанской команды является покупка нового центрального защитника.

«Рубин» в текущее трансферное окно не сделал ни одного приобретения. Клуб расстался с четырьмя футболистами. Казанскую команду покинули полузащитники Александр Ломовицкий, Умарали Рахмоналиев и Даниил Кузнецов, а также форвард Джоэль Фамейе. Трансферное окно в России продлится до 20 февраля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Зимние тренировочные сборы «Рубин» проводит в турецком Белеке. До возобновления официальных матчей команда Рахимова сыграет два контрольных поединка — против «Сочи» и «Оренбурга». В воскресенье «Рубин» потерпел первое поражение в 2025 году, уступив узбекистанскому «Нефтчи» со счетом 0:1.



Зульфат Шафигуллин