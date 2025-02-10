«КОС-Синтез» сохранил лидерство в Суперлиге перед очными матчами с «Динамо»

Фото: Михаил Захаров

«КОС-Синтез» сохранил лидерство в Суперлиге России по водному поло по итогам 12-го тура. Команда Евгения Ярощука дважды победила на выезде подмосковный «Штурм-2022».

В первой игре казанцы обыграли соперника со счетом 16:7. В ответной встрече «КОС-Синтез» расправился с хозяевами с результатом 17:4. Самым результативным игроком в составе «заводчан» в двухраундовом противостоянии со «Штурмом-2002» стал Никита Деревянкин, забивший пять мячей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«КОС-Синтез» лидирует в турнирной таблице Суперлиги на этапе победителей с 60 очками. На девять баллов отстает от казанцев главный преследователь астраханское «Динамо-СШОР». Тройку лучших замыкает волгоградский «Спартак» с результатом в 37 баллов.



Следующий тур «КОС-Синтез» проведет в Астрахани 14 и 15 февраля с «Динамо-СШОР». Матчи в прямом эфире покажут в соцсетях казанского клуба.

«КОС-Синтез» выступает в текущем сезоне в ранге чемпиона России по водному поло.

Зульфат Шафигуллин