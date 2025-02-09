Двое пострадали в ДТП за сутки в Казани

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки на дорогах Казани произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили ранения. Информации о погибших нет, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Причинами ДТП стали нарушение скоростного режима (наезд на стоящее транспортное средство) и нарушение правил проезда пешеходного перехода при повороте налево (наезд на пешехода).

Всего за сутки поступило 135 сообщений о ДТП, оформлено в центрах оформления ДТП 60, сотрудниками Госавтоинспекции на месте происшествия оформлено 31 ДТП с материальным ущербом.

Задержано девять водителей в состоянии опьянения, два водителя не имели права управления транспортными средствами. Также в территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 9 граждан.

Отметим, сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить рейды по пресечению нарушений ПДД, ориентируясь на так называемых особо хитрых водителей-зайцев.

Рената Валеева