В Перу освобождены более 80 женщин, ставших жертвами сексуального рабства

Фото: Ирина Плотникова

Полиция Перу при поддержке США провела масштабную операцию по освобождению более 80 женщин, ставших жертвами сексуального рабства. Их эксплуатировало одно из подразделений крупной венесуэльской банды «Поезд Арагуа» (Tren de Aragua), известное как «Дети бога» (Hijos de Dios), сообщает РИА «Новости».

В операции, в которой участвовало более 300 полицейских и сотрудники офиса расследований по вопросам нацбезопасности посольства США в Перу, были задержаны 23 члена банды, включая 12 граждан Венесуэлы и 11 граждан Перу.

Среди 84 освобожденных жертв торговли людьми трое оказались несовершеннолетними, две из которых венесуэлки и одна перуанка.

«Поезд Арагуа», сравниваемая по масштабу с мексиканским картелем «Синалоа», — крупнейшая венесуэльская банда, возникшая в тюрьме Токорон. Долгое время правительство не могло контролировать деятельность группировки, которая координировала грабежи, похищения, вымогательства, наркоторговлю и проституцию, распространяя свое влияние на ряд стран Латинской Америки.

Рената Валеева