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Российские киберспортсмены из Team Spirit вышли в финал турнира по Counter-Strike 2

23:51, 08.02.2025

В гранд-финале россиянам предстоит встреча с французами

Российские киберспортсмены из Team Spirit вышли в финал турнира по Counter-Strike 2
Фото: Максим Платонов

Российская команда Team Spirit прошла в гранд-финал престижного турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2, который проходит в Польше.

В полуфинале Team Spirit обыграла украинскую команду Natus Vincerе со счетом 2:0.

Финальная встреча турнира с призовым фондом 1 млн долларов сведет российскую команду с французской Vitality.

Месяцем ранее российские киберспортсмены выиграли другой турнир по Counter-Strike 2 в Копенгагене, где забрали приз в размере 288 тыс. долларов.

Дарья Беззубова

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