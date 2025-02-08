Российские киберспортсмены из Team Spirit вышли в финал турнира по Counter-Strike 2
В гранд-финале россиянам предстоит встреча с французами
Российская команда Team Spirit прошла в гранд-финал престижного турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2, который проходит в Польше.
В полуфинале Team Spirit обыграла украинскую команду Natus Vincerе со счетом 2:0.
Финальная встреча турнира с призовым фондом 1 млн долларов сведет российскую команду с французской Vitality.
Месяцем ранее российские киберспортсмены выиграли другой турнир по Counter-Strike 2 в Копенгагене, где забрали приз в размере 288 тыс. долларов.
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