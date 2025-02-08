Скончалась известная иллюстратор детских книг Ева Венцель-Бюргер

Художница ушла из жизни 31 января 2024 года в Берлине

На 93-м году жизни скончалась немецкая художница Ева Венцель-Бюргер, известная своими иллюстрациями к популярным детским книгам, в том числе к серии «Лучший друг — Конни». По информации, опубликованной издательством Carlsen, художница ушла из жизни 31 января 2024 года в Берлине.

Ева Венцель-Бюргер внесла значительный вклад в развитие детской книжной иллюстрации. Она начала сотрудничество с издательством Carlsen в 1960-х годах и вскоре стала одним из ключевых художников серии Pixi-Bücher. Эти книжки карманного формата впервые появились в 1954 году и быстро завоевали популярность среди родителей и детей. В 1982 году Венцель-Бюргер придала узнаваемый облик главному герою серии — забавному домовенку Пикси, который с тех пор неизменно изображается в красном колпаке, зеленой куртке и красных ботинках.

В 1992 году иллюстратор создала еще одного культового персонажа — девочку Конни в ее фирменном красно-белом полосатом свитере и с красной лентой в волосах. Книги о Конни стали неотъемлемой частью детства для миллионов ребят в Германии и за ее пределами. Истории о любознательной девочке, ее семье, друзьях и повседневных приключениях продолжают выходить и по сей день, сохраняя свое влияние на воспитание нескольких поколений.

Будущая художница родилась в 1932 году в Берлине и получила образование в области графического дизайна. Уже в 1960-х годах ее работы привлекли внимание издательств, а вскоре она стала одним из ведущих детских иллюстраторов Германии. Стиль Евы Венцель-Бюргер — это сочетание простоты, тепла и выразительности. Он стал узнаваемым и любимым среди детей и их родителей.

После смерти весь творческий архив художницы передан в ее именной фонд, основанный в 2021 году. Фонд Евы Венцель-Бюргер займется поддержкой проектов, направленных на развитие детской литературы и иллюстративного искусства, а также на благотворительные инициативы в сфере детского благополучия.

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Екатерина Петрова