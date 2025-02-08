Татарстан стал лидером в ПФО по количеству пользователей мобильного интернета

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане в 2024 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» было установлено 233 новые и модернизировано 827 базовых станций, сообщило Минцифры республики. Эти меры направлены на уменьшение цифрового неравенства в регионе и расширение доступа к высокоскоростному интернету в селах и деревнях с населением от 100 до 500 человек.

В 2025 году планируется увеличить квоту на установку новых базовых станций до 89.

Татарстан также акцентирует внимание на улучшении качества связи вдоль автодорог: на трассе М-7 «Волга» введены в эксплуатацию 10 новых базовых станций, а на автодороге М-12 «Восток» установлено 46 станций, что обеспечивает полное покрытие мобильной связью.

По данным ведомства, за прошлый год прирост абонентов проводного интернета составил около 5%, мобильного — 6%. На сегодняшний день в республике зарегистрировано более 8 млн активных сим-карт, что делает Татарстан лидером в ПФО по количеству пользователей мобильного интернета.

Напомним, что в прошлом году потребление мобильного интернета в городах Татарстана возросло на 21%, а в сельской местности — на 23%. Об этом в ходе итоговой коллегии рассказал министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.



Анастасия Фартыгина