В 2024 году в Татарстане потребление мобильного интернета в селах возросло на 23%

Фото: Михаил Захаров

В прошедшем году потребление мобильного интернета в городах Татарстана возросло на 21%, а в сельской местности — на 23%. Об этом в ходе итоговой коллегии рассказал министр цифровизации республики Айрат Хайруллин.

Также, по его словам, мобильные операторы ежегодно строят 250 и модернизируют 800 базовых станций:

— Но этого явно недостаточно.Мы получаем часто обращения от жителей, автомобилистов, туристов, руководителей предприятий о плохом интернете или об отсутствии связи в той или иной точке Татарстана. Министерством определены 295 локаций, где уже сегодня, прямо сейчас, требуется строительство новой базовой станции.

В 2024 году операторы мобильной связи направили на развитие инфраструктуры в Татарстане более 3 млрд рублей.

Рената Валеева