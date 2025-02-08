Люди с двойным гражданством не смогут входить в Квалифколлегию судей Татарстана

Фото: Максим Платонов

В Татарстане предложили запретить членам Квалификационной коллегии судей иметь иностранное гражданство. Соответствующий законопроект внесен депутатом Александром Чубаровым в Госсовет республики.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что представители общественности не могут обладать гражданством иностранного государства или документами, подтверждающими право на постоянное проживание за границей.

Кроме того, предполагается, что полномочия члена Квалификационной коллегии судей могут быть досрочно прекращены, если он окажется в реестре иностранных агентов. Эти требования соответствуют федеральному законодательству и должны быть отражены в республиканском законе «О представителях общественности в Квалификационной коллегии судей РТ».

Анастасия Фартыгина