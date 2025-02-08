Школа №12 и дизайнер Ангелина Бородкина получили на форуме «Казаныш» награду за совместный проект
Дизайн столовой школы №12 получил награду на Международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» в номинации «Лучший объект реновации».
В 2024 году столовая начального звена 12-й школы на ул. Марджани получила новую жизнь. Над дизайн-проектом работала профессиональная команда Института развития Казани. Главным дизайнером проекта выступила Ангелина Бородкина.
«Яркие цвета, использованные в интерьере, создают жизнерадостную атмосферу, а главная особенность обновленной столовой — это иллюстрации на стенах, посвященные основным праздникам», — отметила директор школы Розалия Козловская.
Авторы проекта стремились не просто украсить помещение, а создать пространство, которое будет вызывать у детей интерес к культуре и традициям.
Школа №12 стала единственной школой среди всех победителей конкурса форума «Казаныш».
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