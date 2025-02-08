Президент США Дональд Трамп ограничил Джо Байдену доступ к секретным данным
Президент США Дональд Трамп объявил о запрете своему предшественнику Джо Байдену на доступ к секретной информации, подчеркнув, что это решение необходимо для защиты национальной безопасности.
В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Байден не должен продолжать получать доступ к разведывательным данным и брифингам.
Трамп также напомнил, что аналогичное ограничение было введено Байденом в 2021 году в отношении него самого, когда президент поручил разведывательному сообществу запретить Трампу доступ к секретной информации.
- Дональд Трамп добавил, что, по его мнению, Байден не заслуживает доверия в вопросах безопасности, сославшись на выводы специального прокурора о «плохой памяти» Байдена.
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