Президент США Дональд Трамп ограничил Джо Байдену доступ к секретным данным

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете своему предшественнику Джо Байдену на доступ к секретной информации, подчеркнув, что это решение необходимо для защиты национальной безопасности.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Байден не должен продолжать получать доступ к разведывательным данным и брифингам.

Трамп также напомнил, что аналогичное ограничение было введено Байденом в 2021 году в отношении него самого, когда президент поручил разведывательному сообществу запретить Трампу доступ к секретной информации.

Дональд Трамп добавил, что, по его мнению, Байден не заслуживает доверия в вопросах безопасности, сославшись на выводы специального прокурора о «плохой памяти» Байдена.

Анастасия Фартыгина