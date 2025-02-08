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Президент США Дональд Трамп ограничил Джо Байдену доступ к секретным данным

08:42, 08.02.2025
Президент США Дональд Трамп ограничил Джо Байдену доступ к секретным данным
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете своему предшественнику Джо Байдену на доступ к секретной информации, подчеркнув, что это решение необходимо для защиты национальной безопасности.

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Байден не должен продолжать получать доступ к разведывательным данным и брифингам.

Трамп также напомнил, что аналогичное ограничение было введено Байденом в 2021 году в отношении него самого, когда президент поручил разведывательному сообществу запретить Трампу доступ к секретной информации.

  • Дональд Трамп добавил, что, по его мнению, Байден не заслуживает доверия в вопросах безопасности, сославшись на выводы специального прокурора о «плохой памяти» Байдена.
Анастасия Фартыгина

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