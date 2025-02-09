На обслуживание газона стадиона «Ак Барс Арены» снова направят миллионы рублей
На обслуживание «натурального газона» «Ак Барс Арены» в Казани направят 14,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Закупку у единственного поставщика объявило АО «Казань Арена». На настоящий момент закупка уже завершена.
Примечательно, что в документации не указан перечень работ.
Меньше месяца назад «Ак Барс Арена» объявляла конкурс на реновацию футбольного поля. Минимальная цена контракта составляла 3,5 млн рублей.
Напомним, аналогичную сумму выделили на реновацию футбольного поля и в 2023 году. Тогда в перечень работ, которые необходимо было выполнить подрядчику, входило выкашивание газона газонокосилкой, снятие механизированным способом слоя грунта на глубину не менее 40 миллиметров, поднятие искусственного волокна системы GrassMaster граблями в четыре прохода по четырем направлениям, послойное распределение песка после каждого прохода граблями.
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