«Спартак» сообщил о покупке форварда сборной Тринидада и Тобаго

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия официально стал игроком «Спартака». Московский клуб объявил о покупке футболиста из греческого АЕКа.

С 27-летним форвардом подписан контракт сроком на 3,5 года. Ливай будет выступать за «Спартак» под 11-м игровым номером. Футболист присоединился московской команде на сборе в ОАЭ.

Трансфер Гарсии стал самым дорогим в истории «Спартака». По некоторым данным, АЕК получит за нападающего около 20 млн евро с учетом бонусов.

В текущем сезоне Гарсия забил 10 голов и отдал три голевых передачи в 22 матчах за греческий клуб. Из них пять — в играх на уровне Лиги Европы. Гарсия не входил в топ-5 лучших бомбардиров в нынешнем розыгрыше чемпионата Греции.

Зульфат Шафигуллин