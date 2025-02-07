«Ак Барс» не стал штрафовать Дыняка за выход на матч с телефоном

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк избежал штрафных санкций от клуба за выход на официальный матч с телефоном. Об этом сообщил генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин.

— На первый раз Дыняка простили. Там даже судьи не могли определить, чей телефон. Знаю, что в одном клубе был человек, который тоже выносил телефон, но он у него не выпал, — сказал Валиуллин в программе «На связи».

В одном из игровых моментов матча с «Авангардом» (1:3) у Дыняка выпал на лед телефон. По регламенту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) такой инцидент считается нарушением правил. Однако хоккеист не получил наказания от судей, так как арбитры не смогли определить владельца телефона.



Позже сообщалось, что «Ак Барс» значительно повысил размер штрафов для игроков за использование мобильников в раздевалке команды.

Зульфат Шафигуллин