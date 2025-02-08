Власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими
Власти Казани собираются установить значения для принятия решения о признании граждан малоимущими на 2025 год. Проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Речь о пороге стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Стоит отметить, что значения оказались выше, чем в прошлом году.
Реальное время» публикует сравнительную таблицу. Суммы указаны в рублях:
2024
2025
|для одиноко проживающего гражданина
|2 396 322
|2 550 312
для семьи из двух человек
|4 792 644
5 100 624
для семьи из трех человек
|7 188 966
7 650 936
для семьи из четырех человек
|9 585 288
10 201 248
для семьи из пяти человек
|11 981 610
12 751 560
для семьи из шести человек
|14 377 932
15 301 872
для семьи из семи человек
|16 774 254
17 852 184
для семьи из восьми человек
|19 170 576
20 402 496
для семьи из девяти человек
|21 566 898
22 952 808
для семьи из десяти человек
|23 963 220
25 503 120
для семьи из одиннадцати человек
|26 359 542
28 053 432
для семьи из двенадцати человек
|28 755 864
30 603 744
Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, который является пороговым, составит 48 245 рублей. В прошлом году он составлял 41 666 рублей.
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