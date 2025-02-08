Власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими

Фото: Михаил Захаров

Власти Казани собираются установить значения для принятия решения о признании граждан малоимущими на 2025 год. Проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь о пороге стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Стоит отметить, что значения оказались выше, чем в прошлом году.



Реальное время» публикует сравнительную таблицу. Суммы указаны в рублях:



2024 2025 для одиноко проживающего гражданина 2 396 322 2 550 312 для семьи из двух человек 4 792 644 5 100 624 для семьи из трех человек 7 188 966 7 650 936 для семьи из четырех человек 9 585 288 10 201 248 для семьи из пяти человек 11 981 610 12 751 560 для семьи из шести человек 14 377 932 15 301 872 для семьи из семи человек 16 774 254 17 852 184 для семьи из восьми человек 19 170 576 20 402 496 для семьи из девяти человек 21 566 898 22 952 808 для семьи из десяти человек 23 963 220 25 503 120 для семьи из одиннадцати человек 26 359 542 28 053 432 для семьи из двенадцати человек 28 755 864 30 603 744

Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, который является пороговым, составит 48 245 рублей. В прошлом году он составлял 41 666 рублей.