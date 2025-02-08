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Власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими

17:25, 08.02.2025
Власти Казани повысили пороговые значения для принятия решения о признании граждан малоимущими
Фото: Михаил Захаров

Власти Казани собираются установить значения для принятия решения о признании граждан малоимущими на 2025 год. Проект постановления исполкома города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь о пороге стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению. Стоит отметить, что значения оказались выше, чем в прошлом году.

Реальное время» публикует сравнительную таблицу. Суммы указаны в рублях:

2024

2025

для одиноко проживающего гражданина2 396 3222 550 312

для семьи из двух человек

4 792 644

5 100 624

для семьи из трех человек

7 188 966

7 650 936

для семьи из четырех человек

9 585 288

10 201 248

для семьи из пяти человек

11 981 610

12 751 560

для семьи из шести человек

14 377 932

15 301 872

для семьи из семи человек

16 774 254

17 852 184

для семьи из восьми человек

19 170 576

20 402 496

для семьи из девяти человек

21 566 898

22 952 808

для семьи из десяти человек

23 963 220

25 503 120

для семьи из одиннадцати человек

26 359 542

28 053 432

для семьи из двенадцати человек

28 755 864

30 603 744

Размер среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, который является пороговым, составит 48 245 рублей. В прошлом году он составлял 41 666 рублей.

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