Издательство НЛО убрало информацию о новинке после жалобы

Издательство НЛО удалило информацию о книге Константина Пахалюка* «В поисках русской древности» после обращения одной из православных активистских организаций

Издательство НЛО удалило информацию о предстоящем выходе книги историка и политолога Константина Пахалюка* «В поисках русской древности» после публичного обращения одной из православных активистских организаций. В своем заявлении представители движения обвинили автора в русофобии, очернении советской армии и критике современной российской политики.

Текст обращения был опубликован в ряде телеграм-каналов, где утверждалось, что Пахалюк* якобы обвиняет солдат Красной армии в преступлениях против гражданского населения и узников освобожденных концлагерей, а также возлагает ответственность за современные военные конфликты на руководство России. Авторы письма потребовали запретить издание и распространение книги, заявив, что публикация подобных материалов недопустима.

Константин Пахалюк* ранее работал в Российском военно-историческом обществе, но после 2022 года был уволен. Вскоре он эмигрировал в Израиль, где продолжил научную деятельность. В интервью СМИ историк пояснил, что обвинения в дискредитации Красной армии не относятся к содержанию его новой книги, а связаны с его публикациями в соцсетях, где он обсуждал сложные и спорные аспекты истории Второй мировой войны.

На сайте издательства НЛО книга «В поисках русской древности» была доступна для предзаказа в начале 2025 года, но вскоре страница с описанием исчезла, а ссылка стала неактивной. Официальных комментариев от издательства не последовало. Однако сам автор заверил, что его работа «в любом случае так или иначе дойдет до читателя».

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Екатерина Петрова