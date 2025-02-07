В Татарстане построят завод по производству подсолнечного масла

Фото: Динар Фатыхов

Власти Буинского района Татарстана объявили о планах по строительству завода по производству подсолнечного масла мощностью 150 тонн в сутки. Глава района Ранис Камартдинов сообщил, что для реализации этого проекта потребуется около одного миллиарда рублей инвестиций.

Предприятие будет использовать метод отжима подсолнечника для производства масла. Также администрация ведет переговоры с китайскими инвесторами о строительстве завода по переработке зерновых и производству комбикормов с перспективой экспорта в Китай.

Власти района готовы предоставить земельный участок под строительство для заинтересованных инвесторов, подчеркивает Камартдинов.

Напомним, что в селе Большие Кармалы Камско-Устьинского района Татарстана открылся новый маслоцех по переработке семян подсолнечника производительностью 5 тыс. тонн в год.



Анастасия Фартыгина