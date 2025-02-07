В Татарстане директор УК «Обиход» предстанет перед судом за невыплату зарплат

Фото: Ирина Плотникова

Директора управляющей компании «Обиход» из Казани, 45-летнюю женщину, будут судить по обвинениям в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и невыплате заработной платы, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Согласно материалам дела, в период с 24 октября 2022 года по 26 октября 2023 года, находясь на посту директора, она обналичила и присвоила 679 тыс. рублей, полученные от жителей многоквартирных домов, обслуживаемых ее компанией. Обвиняемая предоставила фиктивные договоры на оказание услуг для 14 домов, что стало основанием для уголовного преследования.

Кроме того, с сентября 2022 года по октябрь 2024 года женщина не перечислила 1,2 млн рублей в НО «Фонд ЖКХ РТ», полученные от 58 жителей Верхнеуслонского района за капремонт. В период с мая по октябрь 2023 года она также не выплатила заработную плату двум работникам компании, накопив долг свыше 250 тыс. рублей.

Обвиняемая частично признала свою вину. Суд наложил арест на ее автомобиль и жилой дом супруга. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина