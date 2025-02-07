В Госдуму внесут законопроект об установлении статуса «Дети Великой Победы»

Фото: Михаил Захаров

Депутаты Госдумы намерены внести на рассмотрение законопроект, направленный на законодательное установление статуса «Дети Великой Победы» и предоставление им мер социальной поддержки. Об этом пишет РИА «Новости».

— Проект федерального закона «О детях Великой Победы» направлен на законодательное установление статуса детей Великой Победы для граждан РФ, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и являвшихся в годы Великой Отечественной войны несовершеннолетними, и предоставление им мер социальной поддержки, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предлагается обеспечить для этой категории граждан следующие меры поддержки:

оказание квалифицированной медицинской помощи в рамках программы госгарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;

бесплатное обеспечение лекарствами;

внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;

преимущественное право при приеме в организации стационарного социального обслуживания.

Василий Иванов / realnoevremya.ru

Регионам России предоставляется право устанавливать дополнительные меры соцподдержки для «детей Великой Победы». Реализация предложенных мер будет осуществляться при предъявлении соответствующего удостоверения.

— Именно на них, рано повзрослевших детей Великой Победы, испытавших тяготы и лишения войны, наряду со взрослыми легла тогда и ответственность за восстановление разрушенного хозяйства послевоенной страны-победительницы. Сегодня представителей того железного поколения становится все меньше. Восстановить справедливость, отдать должное и предоставить им заслуженные статус и льготы — наша обязанность, — подчеркнул Ярослав Нилов.



Рената Валеева