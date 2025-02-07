Татарстан лидирует в командном зачете чемпионата ПФО по лыжным гонкам
Спортсмены республики набрали 1035 очков
Сборная Татарстана возглавила командный зачет чемпионата России по лыжным гонкам. За два дня турнира татарстанские лыжники набрали 1035 очков. Далее в турнирной таблице с большим отрывом идет Нижегородская область (227 очков) и Удмуртия (222 очка).
Чемпионат ПФО продолжится в субботу, 8 февраля, когда на трассе разыграют медали в эстафетах, а в воскресенье состоятся гонки свободным стилем на 10 и 15 км.
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