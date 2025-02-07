Татарстан лидирует в командном зачете чемпионата ПФО по лыжным гонкам

Спортсмены республики набрали 1035 очков

Фото: Максим Платонов

Сборная Татарстана возглавила командный зачет чемпионата России по лыжным гонкам. За два дня турнира татарстанские лыжники набрали 1035 очков. Далее в турнирной таблице с большим отрывом идет Нижегородская область (227 очков) и Удмуртия (222 очка).

Чемпионат ПФО продолжится в субботу, 8 февраля, когда на трассе разыграют медали в эстафетах, а в воскресенье состоятся гонки свободным стилем на 10 и 15 км.

Дарья Беззубова