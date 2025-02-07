Эксперт назвал «Ак Барс» явным фаворитом Кубка Гагарина на Востоке

Фото: Динар Фатыхов

Бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин назвал «Ак Барс» в числе основных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина среди команд Восточной конференции. Казанцы идут на втором месте в турнирной таблице Востока после «Трактора».

— Казань для меня — явный фаворит Востока наряду с Челябинском и, наверное, «Металлургом». Отличный состав, баланс индивидуальных и командных действий. Может быть, есть небольшие моменты в обороне, но по сезону видно, что команда их докручивает, — сказал Рябыкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ с 72 очками в 52 матчах. «Трактор» опережает команду Анвара Гатиятулина на четыре балла, проведя на три игры больше казанцев.

В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф Кубка Гагарина после первого раунда, уступив в пяти матчах «Автомобилисту».

Зульфат Шафигуллин