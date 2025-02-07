В Чистополе студентка колледжа потеряла 313 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

В Чистопольском районе Татарстана 18-летняя студентка колледжа стала жертвой телефонных мошенников, потеряв 313 тысяч рублей. Девушка обратилась в отдел МВД России по Чистопольскому району с заявлением о мошенничестве, пишет пресс-служба.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный, представившийся оператором сотовой связи. Он предложил продлить договор пользования сим-картой и попросил продиктовать личные данные, включая код подтверждения из СМС, номер СНИЛС и ИНН.

Вскоре после этого студентка получила уведомление о взломе личного кабинета на портале госуслуг. Затем ей позвонил еще один мошенник, представившийся сотрудником портала, и предложил помощь в восстановлении доступа к личному кабинету. Он убедил девушку, что ее накопления находятся в опасности и предложил перевести их на «безопасный счет».

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Доверчивая студентка, следуя инструкциям злоумышленника, перевела на указанный счет 313 тысяч рублей. Мошенник заверил ее, что деньги вернутся на ее счет в течение 72 часов. Когда этого не произошло, девушка поняла, что ее обманули.

По данному факту следователем следственного отдела возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: ст. 159 ч.3 (мошенничество) и ст. 272 ч.1 (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Накануне стало известно, что 57-летний житель Бугульмы стал жертвой мошенников и потерял восемь миллионов рублей, пытаясь заработать на инвестициях через интернет.

Рената Валеева