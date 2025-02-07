В Татарстане заметно подешевели новые Jetta и «Москвичи»

Фото: Динар Фатыхов

Средние цены на новые автомобили в Татарстане в январе 2025 года остались практически неизменными по сравнению с январем 2024 года. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Авто».

По данным аналитиков, наиболее заметно подешевели новые автомобили марки Jetta — на 25%. На втором месте по снижению цен — автомобили «Москвич», средняя цена на которые снизилась на 20,3%. В тройку лидеров вошел Evolute (-13,4%), за ним следуют OMODA (-13,3%) и GAC (-9,1%).

Среди конкретных моделей наибольшее снижение цены зафиксировано у «Москвича 3» (-20,3%). Также значительно подешевели JAC JS3 (-17,9%), Lada Largus (-15,7%), OMODA S5 GT (-13,3%) и Chery Arrizo 8 (-13,1%).

— Особую роль в ценообразовании играет активность китайских брендов, которые используют гибкую маркетинговую политику для укрепления своих позиций в России. Кроме того, снижение цен на ряд моделей может быть обусловлено развитием локального производства, которое позволяет оптимизировать себестоимость автомобилей. Например, в начале 2025 года в России была налажена сборка нескольких моделей Voyah. Пользователям, которые планируют покупку одного из таких автомобилей, мы рекомендуем искать выгодные варианты в каталоге новых авто на «Авито Авто». Он дает возможность сравнить цены и выбрать оптимальный вариант с учетом действующих акций и бонусов, — прокомментировал руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко.

Рената Валевеа