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Ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые закроют из-за погоды

19:32, 27.01.2025
Ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые закроют из-за погоды
Фото: Маргарита Головатенко

Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми приостановит свою работу с 6.00 28 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила администрация района, подчеркнув, что переправа была открыта всего несколько дней назад, в прошлую пятницу.

По информации пресс-службы Зеленодольского района, решение о закрытии было принято в связи с ухудшением погоды, обо всех изменениях в работе переправы будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в Татарстане после сухой и морозной погоды ожидаются снегопады, метели с порывами ветра.

Анастасия Фартыгина

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