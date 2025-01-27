Ледовую переправу Зеленодольск — Нижние Вязовые закроют из-за погоды
Ледовая переправа между Зеленодольском и Нижними Вязовыми приостановит свою работу с 6.00 28 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила администрация района, подчеркнув, что переправа была открыта всего несколько дней назад, в прошлую пятницу.
По информации пресс-службы Зеленодольского района, решение о закрытии было принято в связи с ухудшением погоды, обо всех изменениях в работе переправы будет сообщено дополнительно.
Напомним, что в Татарстане после сухой и морозной погоды ожидаются снегопады, метели с порывами ветра.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.