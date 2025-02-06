Путин: Татарстан на третьем месте по числу финалистов ВСОШ, но сильно отстает от Москвы

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин отметил, что Татарстан входит в число четырех регионов, где сосредоточено большинство победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Однако, по мнению президента, это говорит о необходимости повышать качество образования по всей стране, чтобы сократить разрыв между лидерами и другими субъектами Федерации. Об этом Путин заявил на заседании Совета по науке и образованию.

— Если посмотреть на территориальную дифференциацию в олимпиадном движении, то получается, что две трети победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников представляли всего четыре субъекта Федерации. При этом и здесь очень большой разрыв, 43% победителей и призеров — это Москва, 14% — Московская область, 8% — Татарстан и 7% — Петербург... Надо на это обратить внимание, — привел статистику Путин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Президент подчеркнул, что концентрировать талантливых учеников в Москве неприемлемо и необходимо повышать уровень образования в регионах, чтобы у всех школьников были равные возможности.

Путин также обратил внимание на снижение числа учеников, выбирающих математику и физику в качестве профильных предметов, и на рост популярности информатики. Он подчеркнул важность сохранения интереса к фундаментальным наукам.

Помимо этого, Путин заявил о необходимости серьезного повышения требований к абитуриентам, поступающим в педагогические вузы, особенно по направлениям, связанным с математикой, физикой, биологией и химией.

Рената Валеева