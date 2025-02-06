Путин предложил студентам технических вузов бесплатно получить профессию педагога

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Президент России Владимир Путин предложил ввести во всех технических вузах дополнительные педагогические модули, позволяющие студентам бесплатно освоить профессию преподавателя или учителя. Инициатива была озвучена на заседании Совета по науке и образованию.

— В программах классических университетов сейчас внедряются педагогические модули. Я согласен с предложением ввести такие же курсы уже с 2026 года во всех технических вузах, чтобы будущие математики, физики, инженеры при желании и на бесплатной основе могли дополнительно освоить профессию преподавателя, учителя, — заявил Путин.

Президент также отметил, что для студентов, которые выберут педагогический модуль, необходимо предусмотреть выплату повышенных академических стипендий, что станет дополнительным стимулом для получения педагогической квалификации.

Ранее Путин заявил о необходимости серьезного повышения требований к абитуриентам, поступающим в педагогические вузы, особенно по направлениям, связанным с математикой, физикой, биологией и химией.

Рената Валеева