Путин: назрело обновление программ по математике и естественным наукам в школе

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам, чтобы сделать их более доступными, понятными и интересными для учеников. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию.

По словам президента, многие школьники теряют интерес к этим предметам уже на начальном этапе обучения, и одна из причин этого — содержание программ начальной и основной школы.

— Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что для формирования необходимой базы знаний у будущих специалистов крайне важен высокий уровень преподавания математики и естественных наук по всей стране, особенно в 5–9 классах.

— Для этого, как уже не раз говорилось, нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки, — заключил президент.

Ранее Путин выступил с предложением о внедрении поэтапного профессионального образования в новой модели высшей школы, что позволит студентам получать квалификацию уже в процессе обучения в вузе.

Рената Валеева