В России предложили ввести поэтапное профессиональное образование в вузах

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о внедрении поэтапного профессионального образования в новой модели высшей школы, что позволит студентам получать квалификацию уже в процессе обучения в вузе. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию.

По словам президента, при разработке нормативной базы для новой системы высшего образования необходимо предусмотреть возможность присвоения студенту определенной квалификации после завершения каждого этапа обучения.

— Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации, — сказал Путин.

Он отметил, что после получения квалификации студент сможет по своему желанию либо пойти работать, либо продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования, таким как магистратура.

— Такие же возможности должны быть и у выпускников техникумов, колледжей, которые захотят стать инженерами и получить высшее образование в будущем, — подчеркнул президент.

Также Путин выступил с инициативой разработки индивидуальных учебных планов для студентов вузов, совмещающих учебу с работой по специальности.

Рената Валеева