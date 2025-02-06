Президент России предложил разработать индивидуальные учебные планы для работающих студентов

Фото: Ринат Назметдинов

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой разработки индивидуальных учебных планов для студентов вузов, совмещающих учебу с работой по специальности. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию, пишет ТАСС.

По словам президента, совмещение учебы и работы становится все более распространенным явлением среди студентов, и такое стремление к самостоятельности и приобретению практического опыта заслуживает поддержки.

— Прежде всего, считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, — сказал Путин.

Для реализации данной инициативы, по мнению президента, могут быть использованы гибридные форматы обучения. При этом Путин подчеркнул, что важно сохранить фундаментальность образования и не допустить снижения его качества.

— Разумеется, не в ущерб качеству, — отметил он.

Помимо этого, Путин заявил о необходимости пересмотра вузовских программ подготовки технических специалистов и исключения из них устаревших и неактуальных курсов.



Рената Валеева