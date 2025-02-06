Путин призвал убрать «архаичные» курсы из программ подготовки технических специалистов

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра вузовских программ подготовки технических специалистов и исключения из них устаревших и неактуальных курсов. Об этом он сообщил на заседании Совета по науке и образованию.

— Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики, — подчеркнул Путин.

По мнению президента, наличие таких «архаичных» дисциплин является одной из основных причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии и даже бросают учебу. Он подчеркнул важность актуализации образовательных программ в соответствии с современными требованиями рынка труда.

В декабре глава Минобрнауки России Валерий Фальков объявил об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах по приоритетным направлениям подготовки в 2025 году.



Рената Валеева