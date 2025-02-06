Путин поинтересовался у ученых о возможности полета коров на Марс

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Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле задал вопрос о перспективах использования современных радиационно-защитных материалов для межпланетных перелетов. В частности, он поинтересовался, позволят ли эти материалы живым существам, таким как коровы, добраться до Марса и вернуться.

— Скажите, сегодняшние современные радиационно-защитные композиты они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам? — спросил Путин.

Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из БГТУ им. Шухова, занимающаяся созданием высокоэффективных радиационно-защитных компонентов, заверила президента, что ученые работают над улучшением свойств материалов для защиты от радиации. Она также добавила, что в случае необходимости отправки коров в космос ученые приложат все усилия для решения этой задачи.

— Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны... А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное, нет, все-таки, — уточнил Путин, подчеркнув, что его интересует возможность защиты биологических организмов от радиации в космосе.

Черкашина отметила, что наука не стоит на месте и прогресс в области радиационной защиты продолжается.

— То есть сегодня пока таких материалов нет, но в целом... это возможно, — подытожил Путин.

Рената Валеева