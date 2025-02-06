В Минстрое предложили связать Волгу с трассой М-12 развитой инфраструктурой
Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил о необходимости создания продуманной инфраструктуры, связывающей реку Волгу с трассой М-12. Об этом он рассказал на форуме «Казаныш».
По словам Стасишина, интеграция Волги с М-12 позволит обычным семьям, путешествующим на автомобилях, получить доступ к водной инфраструктуре для переправы на другой берег реки и осмотра достопримечательностей. Он привел пример маршрута от Мурома с возможностью посетить несколько городов по Волге.
Замминистра подчеркнул важность разделения грузового и пассажирского водного транспорта из-за длительности шлюзования.
— Шлюзование — это долго. Здесь точно надо разводить грузовой транспорт, который ходит с весны по ноябрь. Мне кажется, это важно, — объяснил Стасишин.
Особое внимание он уделил проблеме отсутствия заправок для маломерных судов на Волге.
— Это важно для обычных людей, имеющих моторную лодку. Они найдут косы, которые есть, и это тоже надо развивать. Не надо там строить капитальные сооружения. Можно строить кемпинги, что даст возможность провести время у косы. Запрос на такой отдых колоссальный, — добавил Стасишин.
Кроме того, замминистра предложил разделить зоны для проведения регат и для занятия экстремальными видами спорта на воде, чтобы избежать конфликтов интересов между различными категориями отдыхающих.
— Человек проехал на вейкборде, а для маленьких моторных лодок создаются проблемы. Это надо разводить, — заключил Стасишин.
Напомним, правительство продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей до конца 2025 года.
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