В Минстрое предложили связать Волгу с трассой М-12 развитой инфраструктурой

Фото: Динар Фатыхов

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил о необходимости создания продуманной инфраструктуры, связывающей реку Волгу с трассой М-12. Об этом он рассказал на форуме «Казаныш».

По словам Стасишина, интеграция Волги с М-12 позволит обычным семьям, путешествующим на автомобилях, получить доступ к водной инфраструктуре для переправы на другой берег реки и осмотра достопримечательностей. Он привел пример маршрута от Мурома с возможностью посетить несколько городов по Волге.

Замминистра подчеркнул важность разделения грузового и пассажирского водного транспорта из-за длительности шлюзования.

— Шлюзование — это долго. Здесь точно надо разводить грузовой транспорт, который ходит с весны по ноябрь. Мне кажется, это важно, — объяснил Стасишин.

Особое внимание он уделил проблеме отсутствия заправок для маломерных судов на Волге.

— Это важно для обычных людей, имеющих моторную лодку. Они найдут косы, которые есть, и это тоже надо развивать. Не надо там строить капитальные сооружения. Можно строить кемпинги, что даст возможность провести время у косы. Запрос на такой отдых колоссальный, — добавил Стасишин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, замминистра предложил разделить зоны для проведения регат и для занятия экстремальными видами спорта на воде, чтобы избежать конфликтов интересов между различными категориями отдыхающих.

— Человек проехал на вейкборде, а для маленьких моторных лодок создаются проблемы. Это надо разводить, — заключил Стасишин.

Напомним, правительство продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей до конца 2025 года.

Рената Валеева