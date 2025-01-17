Бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей продлен до конца 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Правительство РФ продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей до конца 2025 года. Об этом пишет ТАСС.

В целях стимулирования спроса на отечественные электромобили льгота распространяется только на владельцев машин российского производства. Воспользоваться бесплатным проездом могут как физлица, так и предприниматели и юридические лица. Механизм предоставления льготы разработан Минэкономразвития совместно с государственной компанией «Автодор».

По данным министерства, с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года к акции присоединились более 10,6 тысячи человек, которые совершили свыше 1,1 млн бесплатных проездов по платным трассам.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2025 году право бесплатного проезда будет распространяться на владельцев электромобилей российской сборки, включая модели EVOLUTE (липецкий завод «Моторинвест»), «Москвич» (Московский автомобильный завод), электрогрузомобили «ЭМ-Рус», «Газель e-NN», «Газель e-City» (Горьковский автомобильный завод), Lada e-Largus, Lada Ellada и «Амберавто» А5 («Автотор»).

В список трасс, где действует льгота, входят М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральная кольцевая автомобильная дорога.

Рената Валеева