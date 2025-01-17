Бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей продлен до конца 2025 года
Правительство РФ продлило право бесплатного проезда по платным федеральным трассам для электромобилей до конца 2025 года. Об этом пишет ТАСС.
В целях стимулирования спроса на отечественные электромобили льгота распространяется только на владельцев машин российского производства. Воспользоваться бесплатным проездом могут как физлица, так и предприниматели и юридические лица. Механизм предоставления льготы разработан Минэкономразвития совместно с государственной компанией «Автодор».
По данным министерства, с 1 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года к акции присоединились более 10,6 тысячи человек, которые совершили свыше 1,1 млн бесплатных проездов по платным трассам.
В 2025 году право бесплатного проезда будет распространяться на владельцев электромобилей российской сборки, включая модели EVOLUTE (липецкий завод «Моторинвест»), «Москвич» (Московский автомобильный завод), электрогрузомобили «ЭМ-Рус», «Газель e-NN», «Газель e-City» (Горьковский автомобильный завод), Lada e-Largus, Lada Ellada и «Амберавто» А5 («Автотор»).
В список трасс, где действует льгота, входят М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и Центральная кольцевая автомобильная дорога.
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