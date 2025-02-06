Минобороны: пресечены попытки прорыва ВСУ в Курской области
Российские военные пресекли попытки украинских формирований атаковать в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий утром 6 февраля, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Сообщается о нескольких волнах атак, предпринятых штурмовыми группами ВСУ на данном направлении.
— Группировкой войск «Север» противник был своевременно выявлен, подразделениями группировки при поддержке авиации наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ, — сказано в сообщении.
Накануне подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Барановка в ДНР.
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