Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Барановка в ДНР
Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Барановка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.
В начале февраля российские войска освободили Крымское в ДНР.
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