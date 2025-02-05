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Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Барановка в ДНР

12:55, 05.02.2025
Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Барановка в ДНР
Фото: Михаил Захаров

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Барановка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.

В начале февраля российские войска освободили Крымское в ДНР.

Рената Валеева

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