Экс-защитник «Реала» Марсело объявил о завершении карьеры футболиста

Фото: Janosch Diggelmann на Unsplash

Экс-защитник мадридского «Реала» Марсело объявил о завершении своей профессиональной карьеры. 36-летний футболист опубликовал трогательный видеоролик, в котором рассказал о своем футбольном пути и вспомнил ключевые моменты своей выдающейся карьеры. Об этом пишет «Чемпионат».

В видео Марсело выразил благодарность своему отцу, вдохновившему его на занятия футболом, а также мадридскому «Реалу», где он провел 16 сезонов и завоевал 25 трофеев, в том числе за пять побед в Лиге чемпионов, одна из них — в качестве капитана команды. Марсело назвал «Реал» уникальным клубом, а «мадридизм» — неописуемым чувством. Он также отметил, что выступать за свою страну было для него большой честью и он всегда будет дорожить двумя олимпийскими медалями и Кубком конфедераций.

В заключение Марсело отметил свой период в «Флуминенсе», где он хотел отплатить клубу за поддержку в начале карьеры, помочь выиграть три трофея, включая Копа Либертадорес, и оставить наследие для будущих поколений.

— Мой путь футболиста закончился здесь, но мне все еще есть что дать футболу. Спасибо за все, — сказал Марсело.

Рената Валеева