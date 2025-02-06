Красную книгу Татарстана обновят для защиты редких мхов, насекомых и грибов

В Татарстане в новое издание Красной книги, запланированное на 2025 год, будут добавлены редкие виды мхов, насекомых и грибов, выявленные в ходе экспедиции, организованной Госкомитетом республики по биологическим ресурсам. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) сообщили о значимых находках.

Среди обнаруженных видов — степной кузнечик дыбка, занесенный в Красную книгу Международного союза охраны природы, который был зафиксирован в Лениногорском районе. Другой вид — бронзовка большая зеленая, первая находка этого жука в Закамье Татарстана. Также в Черемшанском районе был отмечен редкий хищный жук красотел пахучий.

Эксперты подчеркивают важность редких насекомых, которые участвуют в процессе опыления и разложения органики, а также поддержку здоровья лесов редкими грибами. Одним из самых редких видов стал млечник мэра, найденный в Верхнеуслонском и Лениногорском районах, и ксерула скромная, отпечаток которой был обнаружен в Лениногорском районе.



Обнаружены также два вида мхов, которые будут включены в Красную книгу: птеригоневрон почтисидячий и фонтиналис гипновидный, последний был найден в окрестностях Казани впервые с конца XIX века.



Анастасия Фартыгина