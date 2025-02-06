Продажи новых легковых автомобилей в Татарстане выросли на 58,5% в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Продажи новых легковых автомобилей в Татарстане за 2024 год увеличились на 58,5% по сравнению с предыдущим годом, добравшись до 75,8 тысячи единиц. Это лучший результат с 2017 года, несмотря на высокие ставки Центробанка и волатильность курса рубля, а также индексацию утилизационного сбора, сообщили в «Автостате».

АвтоВАЗ стал лидером продаж, реализовав в республике 25,3 тыс. автомобилей, что на 35% больше по сравнению с 2023 годом. Несмотря на рост продаж, доля продукции тольяттинского завода снизилась с 42% до 36% на татарстанском рынке.

Самой популярной моделью в регионе в 2024 году стала LADA Granta, продажи которой составили 12,5 тыс. единиц, увеличившись на 260 автомобилей. Доля Granta в общем объеме продаж сократилась с 27,8% до 17,9%, с основной частью продаж с кузовом седан. В январе 2024 года цена седана начиналась с 699 тыс. рублей, но сейчас составляет уже 749,9 тысячи.

Модель LADA Vesta также продемонстрировала хорошие результаты, увеличив объем продаж до 6,2 тыс. единиц. Особенно выделяются Vesta Sedan с 4,4 тыс. единиц (рост в 2,2 раза) и Vesta SW, продажи которой увеличились с 12 до 1,8 тыс. за год. Цены на Vesta варьируются от 1,46 млн до 2,11 млн рублей.



Напомним, что в 2024 году в Татарстане наблюдался значительный рост интереса к проверке истории китайских автомобилей. По данным сервиса онлайн-проверки «Автотека», число запросов увеличилось на 16,5% по сравнению с предыдущим годом.

Анастасия Фартыгина