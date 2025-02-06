«Динамо» пригласил клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» на «Братский кубок» в Россию

Фото: Максим Платонов

Московское «Динамо» официально пригласило саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, принять участие в летнем товарищеском турнире «Братский кубок». Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил это намерение, подчеркнув важность участия команды Роналду в мероприятии. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Инициатива начала развиваться после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором игрок «Аль-Насра» Али Ладжами пришел на тренировку в спортивном костюме «Динамо».

«Братский кубок» станет значимым событием для фанатов футбола, и руководство «Динамо» активно работает над тем, чтобы сделать его как можно более привлекательным для участников и зрителей. Теперь остается дождаться реакции «Аль-Насра» на данное приглашение.

Анастасия Фартыгина