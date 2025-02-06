Запасов газа в России хватит более чем на 100 лет, нефти — на 64,5 года

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Россия обеспечена извлекаемыми запасами газа при текущем уровне добычи более чем на 100 лет, а запасов нефти хватит примерно на 64,5 года. Об этом заявил министр природных ресурсов страны Александр Козлов.

По словам Козлова, в стране действуют 4 052 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов, которые распределены среди 747 недропользователей.

Он подчеркнул, что Россия обладает значительными запасами природного газа, составляющими около 63,5 трлн кубометров, что соответствует примерно пятой части мировых запасов. Запасы нефти составляют 31,4 млрд тонн, что ставит страну на пятое место в мире по этому показателю.

Минприроды также анонсировало ввод в эксплуатацию новых месторождений, включая Парусовое, Северо-Парусовое и Семаковское в Ямало-Ненецком автономном округе, общие запасы которых превышают 450 млрд кубометров газа и более 7 млн тонн жидких углеводородов.

В рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды» в 2025 году планируются аукционы на восемь новых углеводородных участков, что позволит значительно увеличить объемы геологоразведочных работ в различных регионах страны, включая Дальний Восток, Сибирь, Урал и шельфовые зоны.

Анастасия Фартыгина