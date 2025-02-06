Глава Следкома поручил проверить нарушения природоохранного законодательства в Казани

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин инициировал проверку сообщений о нарушении природоохранного законодательства в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации СМИ, на протяжении полугода одно из местных предприятий сбрасывает канализационные отходы на рельеф лесного массива, который находится рядом с особо охраняемой зоной «Лебяжье», дошкольным учреждением и детскими оздоровительными лагерями. Это привело к загрязнению почвы и появлению резкого запаха, однако обращения местных жителей к властям не принесли результата.

В связи с данной ситуацией Следственным управлением СК России по Татарстану была организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил предоставить отчет о предварительных и итоговых результатах проверки.

Анастасия Фартыгина