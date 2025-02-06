МВД России: мошенники крадут аккаунты Telegram через поддельные Wi-Fi сети

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МВД России выпустило предупреждение о новом способе кражи аккаунтов Telegram с помощью поддельных Wi-Fi сетей. Злоумышленники создают фальшивые точки доступа, которые выглядят как реальные, и активно используют их в общественных местах.

— Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free, — уточнили в ведомстве.

По информации управления по борьбе с киберпреступлениями, при подключении к такой сети пользователям предлагается пройти авторизацию. Обычно для этого требуется ввести код, отправленный по SMS. Однако мошенники подменяют стандартную процедуру, предлагая жертве авторизоваться через Telegram. Для этого необходимо отправить шестизначный код, полученный по SMS, в сервисный бот, что позволяет преступникам получить доступ к аккаунту пользователя.

Напомним, что депутат Госдумы Антон Немкин назвал новую схему мошенников, использующих виртуальные образы карт, опасной и манипулятивной. Злоумышленники убеждают жертву установить поддельное «официальное» приложение, которое перехватывает данные карты и создает ее цифровую копию, предоставляя мошенникам полный доступ к банковскому счету.



Анастасия Фартыгина