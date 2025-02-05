У мошенников появилась новая схема с использованием виртуальных карт

Фото: Сейтумерова Анна

Депутат Госдумы Антон Немкин назвал новую схему мошенников, использующих виртуальные образы карт, опасной и манипулятивной. Об этом сообщили в «RT на русском».

Депутат рассказал, что злоумышленники убеждают жертву установить поддельное «официальное» приложение, которое перехватывает данные карты и создает ее цифровую копию, предоставляя мошенникам полный доступ к банковскому счету.

Он уточнил, что главная угроза заключается в том, что жертва сама предоставляет все необходимые данные, не осознавая, что участвует в преступлении. Немкин также предупредил, что банковские системы безопасности не всегда могут быстро распознать подозрительные операции, поскольку они используют законные технологии бесконтактной оплаты, что увеличивает риск финансовых потерь.

Депутат призвал граждан следовать простым правилам, чтобы избежать мошенничества: не загружать приложения по чужой просьбе, не передавать коды подтверждения и всегда проверять информацию, связываясь с банком напрямую.



Анастасия Фартыгина