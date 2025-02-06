В Казани IT-профессию получают граждане более 10 стран

Казанский кампус «Школы 21» отметил первый юбилей — пять лет

Фото: Максим Платонов

«Школе 21» в Казани исполнилось пять лет. За это время в школу цифровых технологий от Сбера было подано около 115 тысяч заявок на получение востребованной ИТ-профессии.



Напомним, глава Сбербанка Герман Греф и раис Татарстана Рустам Минниханов открыли в Казани вторую в России «Школу 21» 6 февраля 2020 года.

Сейчас в кампусе обучается 1 200 участников, больше половины из которых — молодые люди младше 25 лет, еще примерно треть — в возрасте от 25 до 34 лет, 10% — старше 34 лет. Самому старшему — 63 года. Доля девушек среди всех участников составляет 23%.

46% участников — жители Казани и Татарстана, остальные — представители других российских регионов и иностранных государств. В казанском кампусе школы обучаются граждане Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Египта, Ирака, Алжира, Вьетнама, Йемена, Республики Беларусь, Азербайджана, Республики Куба. Широкая география участников во многом обусловлена привлекательностью Татарстана.