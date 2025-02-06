Студенческие отряды оказали медицинскую помощь более 1 200 татарстанцам

Фото: Роман Хасаев

С 29 января более 30 участников Российских студенческих отрядов провели медицинскую акцию «Медицинский десант ПФО» в Татарстане, оказав помощь жителям Нижнекамского и Азнакаевского районов. За восемь дней работы студенты сумели помочь более 1 200 местным жителям и посетителям. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи республики.

По словам директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василия Ислаева, участники акции сталкиваются с реальными клиническими случаями, что позволяет им развивать практические навыки под руководством опытных кураторов. Такие мероприятия способствуют обмену опытом и расширению знаний будущих врачей.

Студенты-медики работали с Центральными районными больницами, предоставляя медицинскую, социальную и шефскую помощь. Они также проводили мастер-классы по первой помощи и профилактические лекции.

Студент Казанского медицинского университета Кирилл Тронин, который участвует в акции третий год подряд, подчеркнул, что для него важно чувствовать свою полезность и помогать людям. В этом году около 250 пациентов получили помощь в больницах, 400 человек стали слушателями лекций, а 90 посетили XIII фестиваль медицины «Ак халатлы фәрештәләр — Ангелы в белых халатах». Напомним, что около 4 тыс. школьников и студентов колледжей Татарстана получили возможность познакомиться с медицинскими профессиями.



В рамках акции проведены более 220 инъекций и 90 заборов крови. Также 76 анонимных тестирований на ВИЧ-статус подтвердили важность профилактической работы.

Анастасия Фартыгина